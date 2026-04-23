Delegados de Utah seleccionarán a los candidatos republicanos y demócratas en las convenciones de este fin de semana

Los representantes de los partidos nominarán a los candidatos para las contiendas estatales y federales.

El partido Republicano de Utah se reunirá en la Universidad de Utah Valley en Orem. Los delegados demócratas se congregarán en la Jordan High School en Sandy.

Para los votantes de Wasatch Back, varias contiendas estatales están en juego. Los Distritos 4, 23, 59 y 68 de la Cámara de Representantes de Utah incluyen parte o la totalidad de los condados de Summit y Wasatch. Lo mismo ocurre con el Distrito 20 del Senado de Utah.

El Distrito 4 de la Cámara de Utah incluye la mayor parte del condado de Summit y todos los condados de Morgan y Rich. Dos residentes de Oakley, Zane Woolstenhulme y Zeppelin Zeerip , compiten por el visto bueno del partido Demócrata. La actual representante Tiara Auxier , de Morgan, y Kris Campbell , del condado de Summit, compiten por la nominación republicana.

El Distrito 23 de la Cámara está mayoritariamente en el condado de Salt Lake, pero también incluye un rincón del condado de Summit. El representante demócrata Hoang Nguyen busca la reelección. También se presentan el demócrata Michael Farrell, el miembro del Forward Party Cabot Nelson y los republicanos Judy Darby y Franklin Dewey Robinson III.

El Distrito 59 de la Cámara de Utah representa al condado de Wasatch y parte del condado de Summit. Los republicanos Mark Allen de Wallsburg, Jeffrey Pierce de Park City y Luke Searle de Heber buscan la nominación de su partido. Los demócratas elegirán entre Celeste Johnson de Midway o Micah Kagan de Park City para la contienda.

El Distrito 68 de la Cámara incluye porciones del este de los condados de Summit y Wasatch. El actual representante Scott Chew, republicano, se postula para otro mandato. Su contendiente es la candidata del Partido de la Constitución, Sonya Ray.

El Distrito 20 del Senado de Utah abarca Park City, Heber City y la cuenca de Uintah. El actual senador Ron Winterton es el único republicano en la contienda; se enfrenta a la contendiente del Forward Party, Annette McRae.

A nivel federal, este es el primer año que Utah utilizará sus mapas de distritos electorales rediseñados. Los condados de Summit y Wasatch pertenecen al 3er Distrito Congresional. Los candidatos son Cassie Easley del Partido de la Constitución, los demócratas Steven Merrill y Kent Udell, el libertario Michael Stoddard y los republicanos David Harris, Phil Lyman, Celeste Maloy y Tyler Murset.

Los ganadores de las convenciones y los candidatos que reunieron firmas para figurar en la boleta electoral competirán en las primarias del 23 de junio.

Artículo traducido por María Camperos