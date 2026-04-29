El Concejo Municipal de Park City considerará un aumento en las tarifas de agua, un proyecto de senderos y el financiamiento de Bonanza Park

Tal como se propone , las tarifas subirán un 4% para el próximo año fiscal y un 3% en 2028. El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, dijo que la medida es un intento d e recuperar los ingresos perdidos tras una disminución en la tarifa para viviendas unifamiliares que entró en vigor en julio de 2025.

“El año pasado hubo un ajuste, un gran ajuste a la baja en la tarifa”, comentó Lenhard en el programa “Local News Hour” de KPCW el 29 de abril . “De hecho, redujo los ingresos del fondo de agua en unos $2.4 millones. Creo que es justo decir que la disminución de los ingresos fue probablemente un poco más pronunciada de lo que habíamos anticipado. Esto es una especie de corrección”.

Otro tema clave en la agenda incluye una discusión sobre el aumento de las tarifas de impacto en nuevos desarrollos. Estas tarifas compensan la demanda de agua generada por el crecimiento.

Las tarifas propuestas aumentarán los cargos de impacto de agua en casi un 60%. La ciudad no ha actualizado estas tasas desde 2014, y Lenhard señaló que el cambio ya es necesario.

“Si no fuera por las tarifas de impacto, nuestros usuarios de agua actuales tendrían que pagar por ese nuevo crecimiento. Creemos que es importante que el crecimiento se pague a sí mismo”, afirmó. “Por lo general, recomendaría al concejo revisar estas tarifas con más frecuencia. Han pasado 12 años, y si las ajustamos de forma más periódica, podemos asegurar que el crecimiento está pagando su parte justa”.

Los proyectos de capital completan la agenda del jueves. Durante su sesión de trabajo, el concejo brindará comentarios sobre el proyecto del sendero de Little Kate Road, que elimina un carril para bicicletas a lo largo de la calle para crear un sendero multimodal.

La subdirectora municipal, Jodi Emery, mencionó que los residentes han expresado su preocupación por la mezcla del tráfico de peatones y bicicletas.

“Por ello, algunas de las estrategias de gestión del sendero que el equipo ha considerado incluyen señalización horizontal y vertical, educación, coordinación de la vigilancia entre todos nuestros departamentos, así como la instalación de medidores de velocidad para bicicletas”, explicó.

Una discusión sobre el presupuesto de 2027 incluirá la consideración de entre $35 y $75 millones en bonos municipales para obras en Bonanza Park, provenientes del fondo de capital de $106 millones.

El contratista del proyecto, Brinshore Development, se hará cargo de los gastos del desarrollo de uso mixto que se encuentra actualmente ante la comisión de planificación . El dinero de la ciudad financiaría elementos de apoyo del sitio, dijo Emery.

“Lo que ese fondo le permite al concejo es influir en algunos de los elementos adicionales que un desarrollador normalmente no consideraría. Cosas como las zonas verdes, la plaza, la infraestructura, el estacionamiento adicional, las mejoras del sitio y las opciones de densidad”, señaló Emery.

También el jueves, se espera que el concejo extienda el contrato de arrendamiento de Recycling Utah en Bonanza Park hasta marzo de 2027 , facilitando la transición de la organización a su futura sede en Silver Summit.

Por último, el concejo escuchará una actualización sobre los diseños del túnel de Snow Creek , un proyecto iniciado en 2007 para construir un sendero peatonal bajo Kearns Blvd.

Artículo traducido por María Camperos

