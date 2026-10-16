Las mejoras en las instalaciones deportivas del Distrito Escolar de Park City estarán terminadas en noviembre

Ahora, la superintendente Lyndsay Huntsman señala que la construcción en el campus de Kearns Boulevard estará terminada en noviembre.

"Treasure Mountain es complicado ahora que el clima está cambiando. La última pieza de ese rompecabezas son las canchas de tenis, lo que requerirá el vertido del hormigón", dijo el 15 de octubre en el programa "Local News Hour" de KPCW .

El vertido ilegal de aguas subterráneas, los problemas con suelo contaminado y otras complicaciones de construcción contribuyeron al retraso.

El proyecto incluye dos campos de fútbol, ocho canchas de tenis y un campo de sóftbol y béisbol donde antes se encontraba Treasure Mountain Junior High. Las instalaciones ahora se denominan Treasure Mountain Sports Complex.

El campo de fútbol americano Dozier, ubicado al oeste de Park City High School, también está recibiendo una remodelación con una nueva pista, césped sintético y un edificio de concesiones. Está previsto que estas instalaciones estén terminadas a finales de este mes.

"Solo estamos esperando que se completen las últimas partes, y son principalmente las internas: los baños, las salas de equipos, las concesiones, desde donde operarán el reloj y el anunciador", dijo Huntsman.

Huntsman indicó que los equipos de fútbol americano, flag football y fútbol femenino han estado utilizando el campo.

La presidenta de la junta de educación, Meredith Reed, señaló que una vez finalizada la construcción, los miembros de la junta podrían reconsiderar otra parte del plan maestro de instalaciones deportivas. El proyecto se dividió en cuatro fases; solo la fase tres no fue aprobada.

Esta incluye la construcción de un polideportivo cubierto (fieldhouse), la ampliación del estacionamiento y la renovación de los gimnasios existentes.

"La fase tres fue la parte que la junta retiró anteriormente porque representaba un gasto muy elevado y no estábamos listos para asumirlo", dijo Reed.

La fundación Go Miners Athletic Foundation, creada por padres de familia, se ha asociado con el distrito para ayudar a financiar el proyecto.

Huntsman afirmó que un polideportivo cubierto brindaría a los atletas de deportes de interior las instalaciones que merecen, además de proporcionar espacio para que los equipos deportivos entrenen durante el invierno.

Artículo traducido por María Camperos.

