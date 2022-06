Cada Domingo | Aaron Garcia, Lina Vega-Morrison, America Cuevas

Aaron Garcia, Lina Vega-Morrison, and America Cuevas, some of the winners of the Sor Juana Poetry Prize for Poetry and Prose in Spanish along with other winners are featured during Park City's Latino Arts Festival on Thursday's Cena en el Jardin (Dinner in the Garden) at Summit Community Gardens featuring Ramires Mexican Food, Cerveza Artesanal from Zolupez Beer Company and Poetry. The $30 cover fee includes dinner.

Aaron Garcia, Lina Vega-Morrison, y America Cuevas, algunos de los ganadores del Premio Sor Juana para Poesía y Prósa en Español junto con otros ganadores presentan durante el Festival de Arte Latino de Park City durante la Cena en el Jardín en el Summit Community Gardens que incluye Cena de Ramire's Mexican Food, Cerveza Artesanal de Zolupez Beer Company, y poesía. El costo de $30 incluye la cena.

Cena en el Jardin

5:30-8pm

4056 Shadow Mountain Dr.

