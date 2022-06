Cada Domingo | Ivan Ortega 06-19-22

Ivan Ortega is an up-and-coming artist participating in residency for June during the Leonardo's Artists in Residence program in collaboration with Artes de México en Utah, and closes off with live chats during the 2022 Utah Arts Festival in Salt Lake City. He joins us to talk about his work, what gives him inspiration, and his aims with the program.

Ivan Ortega es un artista vigente participando en residencia para Junio durante el programa Artistas en Residencia del museo The Leonardo en colaboración con Artes de México en Utah, y termína con pláticas en vivo durante el Festival de Arte de Utah en Salt Lake City 2022. El nos acompaña para hablar de su trabajo, lo que lo inspira, y sus metas con el programa.

