Cada Domingo | Joana Acevedo & Jose Santana 06-26-22

Joana Acevedo and Jose Santana join us to share information about another of Mountain Mediation Center's Community Conversation on June 28, from 5:30pm to 7pm at the Park City public Library's Community room. We also hear from Jose about his position as an advocate for the LGBTQIA+ community within the organization.

Website

Facebook

Instagram

Joana Acevedo y José Santana nos acompañan para compartir información de otra Conversación Comunitaria de Mountain Mediation Center el 28 de Junio de las 5:30pm a las 7pm en la Biblioteca Publica de Park City en el Cuarto Comunitario. También escuchámos de José de su posición abogando para la comunidad LGBTQIA+ dentro de la organización.