Cada Domingo | Miriam Garcia 07-17-22

Miriam Garcia joins us to tell us about Mountain Mediation Center's ongoing Community Conversations, dialogs meant for all members of our community to participate. The topic for July 18th is Climate Change. This event is an in-person and welcomes all perspectives and is in English and Spanish

Miriam Garcia nos acompaña para hablarnos de las Conversaciones Comunitarias continuas por Mountain Mediations Center, dialogos dirigídos a todos los miembros de nuestra comunidad a participar. El tema para el 18 de Julio es Cambio Climatico. Este evento es en-persona, e invita a todas las perspectivas, y es en inglés y español.

Swaner EcoCenter

July 18, 2022

5:30-7pm

Website

Facebook