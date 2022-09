Cada Domingo | Aaron García & Laura Ruiz 09-18-22

We spend the hour chatting with Aaron García, representing Escritores de Utah, a writing group born from the Sor Juana Prize organized by Artes de México en Utah. Together with the SLCC Community Writing Center, they have launched a series of programs including the 52 Retos Poeticos, Open Mic nights, and multiple writing workshops for anyone who speaks Spanish at any level. Laura Ruíz, winner of this year's Sor Juana Prize for Poems and Prose joins us to share her work. We also discuss the importance of having access to these sorts of programs for the marginalized in society.

Pasámos la hora charlando con Aarón García, representado a Escritores de Utah, un grupo de autores nacídos del Premio Sor Juana de Poesía y Prósa organizado por Artes de México en Utay. Junto con el Centro Comunitario de Escritura de SLCC, han lanzado una serie de programas incluyendo lo 52 Retos Poéticos, Noches de Microfono Abierto, y varios talleres de escritura para cualquiér persona quien habla español a cualquier nivel. Laura Ruíz, ganadora del Premio Sor Juana para Poesía y Prósa de este año nos acompaña también para compartír su trabajo. También discutimos la importancia de tener acceso a este tipo de programas para la communidad marginalizada.

