Ivan Razo, Human Resources Assistant with the Park City Municipal Corporation joins us to update our community of many of the events that are happening this month and ways it affects them.

Ivan Razo, Asistente de Recursos Humanos con la Corporacion Municipal de Park City nos acompaña para actualizar a nuestra comunidad de muchos de los eventos que estan sucediendo este mes y las maneras que les afectan.

Website

Facebook