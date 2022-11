Cada Domingo | Diego Zegarra 10-30-22

Diego Zegarra from the Park City Community Foundation joins us to talk about the 2022 Live PC Give PC campaign, the goals this year, and some of the many nonprofit organizations participating that provide important services to the community.

Diego Zegarra de la Fundación Comunitaria de Park City nos acompaña para hablar de la campaña del 2022 de Live PC Give PC (Vive PC Da A PC), las metas de este año, y de algunas de las organizaciones sin fines de lucro participando quienes proveen servicios importantes a la comunidad.

