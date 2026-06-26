© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local News Hour podcast title card.
Local News Hour

Local News Hour | June 23, 2026

By Leslie Thatcher
Published June 23, 2026 at 11:07 AM MDT
Ways To Subscribe
Local News Hour podcast title card.
KPCW

How to vote in Summit County Council, state, federal House races (02:56)

Wasatch County voters can cast primary ballots until 8 p.m. Tuesday (04:47)

Summit County Council considers nonprofit space in Kimball Junction development project(06:35)

Drift smoke advisory issued in Summit County as fires spread across Utah, Western states(21:28)

Ski Mountain Mining hosts fundraiser for Thaynes Mine restoration(23:30)

Park City Golf displays renovation master plan at open house(34:55)

Park City chamber: low snow winter drives summer visitation increase (48:08)

Local News Hour
Leslie Thatcher
KPCW Senior News Director
See stories by Leslie Thatcher