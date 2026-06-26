Local News Hour | June 23, 2026
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How to vote in Summit County Council, state, federal House races (02:56)
Wasatch County voters can cast primary ballots until 8 p.m. Tuesday (04:47)
Summit County Council considers nonprofit space in Kimball Junction development project(06:35)
Drift smoke advisory issued in Summit County as fires spread across Utah, Western states(21:28)
Ski Mountain Mining hosts fundraiser for Thaynes Mine restoration(23:30)
Park City Golf displays renovation master plan at open house(34:55)
Park City chamber: low snow winter drives summer visitation increase (48:08)