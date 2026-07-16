Local News Hour | July 16, 2026 By Kristine Weller Published July 16, 2026 at 10:48 AM MDT Listen • 49:37 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Park City sales taxes slowly recovering from weak winter (3:31)Nanny put on probation in Summit County shaken baby case (5:05)Utah receives ‘F’ grade for quality of life in new US rankings (7:06)Summit County Council to vote on $150K fieldhouse bond Aug. 5 (8:08)Park City planning leaders discuss Bonanza Park, lift upgrades appeal (23:37)Park City local, Peech., headlines July 16 Canyons Village concert (38:33)‘Up against Goliath’: Wallsburg battles developer-led towns (44:32)Agritourism could bring new visitors, dollars to Utah farms (48:27)