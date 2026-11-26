Local News Hour | November 25, 2026
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Park City bookings stall as travelers wait for snow(02:55)
UT Miltary Museum Joel Bragg (04:13)
Missing Wanship pups recovered in Summit County sheriff’s sting (17:35)
Parkite, lung cancer survivor encourages radon tests in homes (18:26)
Rebranding Summit County's 910 Ranch may aid land management (29:08)
PCHS National Honor Society students launch holiday food drive
New UDOT tool helps drivers follow winter traction laws (38:00)
As enrollment ebbs, Park City school leaders seek ways to attract students (39:43)