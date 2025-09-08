KPCW inicia su campaña de donaciones de verano en vivo en medio de recortes federales

La estación de radio pública local KPCW dio inicio a su campaña anual de verano con el evento 'Back Alley Bash' en City Park en agosto, pero el evento principal —la recaudación de fondos en el aire— comienza el lunes, 8 de septiembre.

La gerente general de KPCW, Juliana Allely, dijo que el objetivo es recaudar $350,000. Ese dinero cubre la programación, los programas de noticias en el aire, las ofertas en línea, así como las alertas de emergencia.

"Nuestras noticias e información que producimos siete días a la semana son hiperlocales", dijo Allely. "Vamos a esas reuniones de la junta escolar, vamos a las reuniones del consejo del condado, vamos a las reuniones del ayuntamiento. Vamos a esas reuniones para que ustedes, las personas que viven, trabajan y se recrean en Wasatch Back, sepan lo que está pasando aquí en su comunidad".

La financiación también cubre uno de los servicios comunitarios más queridos de KPCW: el informe de objetos perdidos. La presidenta de NPR, Katherine Maher, mencionó el servicio el jueves por la noche en "The Late Show with Stephen Colbert" al hablar sobre el valor de las estaciones de radio públicas locales.

"Hay una estación en Utah en Park City que si pierdes tus guantes en la ciudad, te harán saber que tus guantes se han perdido", dijo Maher. "Realmente de lo que estamos hablando es de la capacidad de las personas para conectarse entre sí y encontrar formas de unir y fortalecer las comunidades en las que vivimos".

Allely dijo que KPCW también enfrenta un nuevo desafío de financiación este año. Después de que el Congreso recortará $1.1 mil millones en fondos previamente asignados, NPR, PBS y sus aproximadamente 1,500 estaciones miembro en todo Estados Unidos, incluida KPCW, perdieron todo el apoyo federal.

Con la pérdida de su subvención federal anual, KPCW ahora enfrenta un déficit de efectivo de $264,000, aproximadamente el 15% de su presupuesto operativo, para los años fiscales 2026 y 2027.

"La financiación federal había existido durante casi 60 años, por lo que perderla tan rápidamente no tenía precedentes", dijo Allely. "Ahora las estaciones están trabajando para descubrir cómo llenar ese vacío".

La comunidad se unió para recaudar más de $150,000 para la estación en julio durante una recaudación de fondos de emergencia. La estación debe recaudar otros $115,000 para cubrir completamente el déficit.

Allely dijo que ella, el comité de finanzas de KPCW y la junta directiva identificaron algunos recortes para ahorrar dinero, incluida la modificación de la programación de fin de semana.

El equipo de noticias dará inicio a la primera hora de la campaña de donaciones en el aire el lunes a las 8 a.m. Los reporteros compartirán sus historias más impactantes del año y más sobre cómo su cobertura apoya e informa a la gente en Wasatch Back.

Después del equipo de noticias, una variedad de organizaciones locales sin fines de lucro se unirán a las ondas de KPCW el lunes y durante toda la semana. Hablarán sobre sus misiones y el papel que KPCW desempeña en el apoyo a su trabajo. Al asociarse con la estación, Allely dijo que las organizaciones sin fines de lucro obtienen crédito publicitario gratuito y pueden ahorrar dinero en marketing.

"Después de que termine la campaña de recaudación de fondos y el polvo se asiente, podremos otorgar a esas organizaciones sin fines de lucro créditos de patrocinio para que puedan cumplir su misión", dijo Allely.

Bajo este modelo, KPCW ha otorgado más de $720,000 en créditos de patrocinio gratuitos a organizaciones sin fines de lucro del área desde 2021.

Los partidarios pueden donar ahora haciendo clic aquí o llamando a la estación al (435) 649-9004 durante la recaudación de fondos en el aire, del lunes 8 de septiembre al jueves 11 de septiembre. La campaña de donaciones finaliza el 14 de septiembre.

Artículo traducido por Connor Hollison