La Comisión de Planificación de Park City examina por primera vez el proyecto de vivienda Clark Ranch

En 2014, Park City compró más de 300 acres, conocidos como Clark Ranch. El terreno se extiende a ambos lados de la autopista U.S. Highway 40 en el área de Quinn’s Junction.

La ciudad tiene la intención de establecer una servidumbre de conservación sobre el terreno, exceptuando un lote de aproximadamente 10 acres que desde hace tiempo se ha destinado a viviendas asequibles.

En 2023, el Ayuntamiento de Park City se asoció con el promotor Alexander Co. para llevar a cabo un proyecto de vivienda público-privado en el lugar, cerca de Park City Heights, directamente al oeste de la autopista 40.

Una mayoría del ayuntamiento apoyó recientemente un concepto que incluye 167 apartamentos de alquiler asequible, algunos de los cuales se reservarán para la fuerza laboral de Park City, junto con 34 casas adosadas a precio de mercado. Los concejales Jeremy Rubell y Bill Ciraco se oponen al desarrollo debido a su ubicación.

El miércoles, la comisión de planificación ofrecerá sus comentarios iniciales sobre la propuesta , pero no se realizará ninguna votación. El proyecto requerirá una recalificación de la zona.

Por otra parte, la comisión también revisará una solicitud de permiso para criar un caballo miniatura y un burro en una casa en Lucky John Drive.

Según un informe del personal, en noviembre se presentó una denuncia por infracción del código contra el propietario por tener animales sin las aprobaciones adecuadas.

La reunión comienza el miércoles a las 5:30 p.m. La agenda y un enlace para asistir virtualmente se pueden encontrar aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison