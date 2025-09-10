Los demócratas del condado de Summit nominarán a un nuevo sheriff en la convención de septiembre

El sheriff Frank Smith se jubiló el 5 de septiembre después de anunciar que dejaría el cargo en la reunión del condado del 20 de agosto .

Smith había servido como sheriff en el condado de Summit desde junio de 2023, cuando el entonces sheriff Justin Martinez fue designado como Mariscal de los Estados Unidos para Utah.

Dado que Smith es demócrata, el Partido Demócrata del Condado de Summit tiene 30 días para presentar un candidato al consejo del condado. Los miembros del consejo nombrarán a un reemplazo para que cumpla el resto del mandato de Smith, que termina el 31 de diciembre de 2026.

Los candidatos deben estar certificados por la POST, ser ciudadanos estadounidenses y estar registrados para votar en el condado de Summit. Deben haber vivido en el condado durante al menos un año. Una lista completa de los requisitos está disponible aquí .

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico al presidente del partido, Rory Swensen, antes de las 5 p.m. del 18 de septiembre.

La sesión especial de nominación comienza a las 7 p.m. del 25 de septiembre en el Ledges Conference Center en Coalville. La convención está abierta al público.

La jefa adjunta, Kacey Bates, se desempeñará como sheriff interina hasta que se nombre un reemplazo.

Artículo traducido por Connor Hollison