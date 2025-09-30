Holy Cross Ministries celebra 150 años en Utah con fiesta de otoño

Durante más de una década, Holy Cross Ministries ha organizado su evento benéfico Cosecha de Otoño (Autumn Harvest) para los residentes de los condados de Summit, Wasatch y Salt Lake . Este año, el grupo llevará el evento de vuelta a Salt Lake City el 4 de octubre.

Any Cier, directora de comunicaciones de Holy Cross Ministries, dijo que los residentes de Park City pueden tomar un "autobús de fiesta (fiesta bus)" para ir y volver de la casa de antiguos alumnos de la Universidad de Utah.

"Tendremos vino y cerveza allí y los llevaremos a la U y luego los traeremos de vuelta en su automóvil a Temple Har Shalom", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW .

El evento comienza a las 6:30 p.m. el sábado 4 de octubre, con la oradora invitada Hermana Sharlet Ann Wagner, quien fue fundamental en el lanzamiento del programa de visas U de Holy Cross.

"Las visas U son las visas que se otorgan a las víctimas de delitos", explicó Cier. "Principalmente trabajamos con mujeres que son víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas y ese tipo de cosas, y les permitimos presentarse ante las autoridades y estar protegidas contra la deportación".

La senadora Luz Escamilla también hablará. Hizo historia en 2008 como la primera latina elegida para el Senado Estatal de Utah y la primera inmigrante en la legislatura estatal.

Ahora se desempeña como Líder de la Minoría del Senado de Utah.

La velada incluirá comida, vino y entretenimiento para apoyar los servicios de alcance de salud, consejería, educación y servicios legales de Holy Cross Ministries.

Artículo traducido por Connor Hollison