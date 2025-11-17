Park City Mountain retrasa el día de apertura por falta de nieve

La escasa nevada y las temperaturas suaves han frustrado el día de apertura de otro centro de esquí. Park City Mountain anunció el lunes que no abrirá el viernes 21 de noviembre, como estaba previsto.

"A pesar de los mejores esfuerzos de todo el equipo de Park City Mountain, que se ha estado preparando todo el verano para dar la bienvenida a los huéspedes de vuelta a las pistas, la Madre Naturaleza decidió que a todos nos vendría bien un poco más de suspenso", dijo el portavoz John Kanaly.

El resort aún no ha fijado una nueva fecha de apertura. Kanaly dijo que tendrá una actualización tan pronto como sea posible y agradeció a los equipos de fabricación de nieve del resort por sus esfuerzos hasta el momento.

"Nuestro equipo está vigilando de cerca el pronóstico y estamos esperando esa ventana perfecta para la fabricación de nieve", dijo.

Utah experimentó su octubre más húmedo jamás registrado este año, pero todo fue lluvia. Y noviembre tampoco ha sido lo suficientemente frío para la nieve.

Se esperaba que un sistema de tormentas el fin de semana cambiara eso, pero solo dejó una ligera capa de polvo en las elevaciones más altas.

Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional dice que las temperaturas máximas de Park City rondarán los 40 °F (4 °C) durante el resto de la semana.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, dijo que se espera más precipitación esta semana, pero solo cantidades menores en el Wasatch Back.

"Estas tormentas están favoreciendo al sur de Utah con las precipitaciones más intensas y las grandes acumulaciones de nieve", dijo en el "Local News Hour" de KPCW el 17 de noviembre.

Solitude y Brian Head fueron los dos primeros resorts de Utah en retrasar las aperturas hasta el miércoles y el viernes respectivamente. Alta todavía planea abrir el viernes.

El remonte Hot Laps de Woodward Park City comenzará a girar el 28 de noviembre, seguido de Deer Valley Resort el 29 de noviembre para los titulares de pases y el 1 de diciembre para el público.

Artículo traducido por Connor Hollison