Los resorts de esquí de Utah estrenarán $600 millones en mejoras de capital durante dos años

Muchos de los 15 resorts de esquí de Utah estrenarán mejoras en alojamientos, telesillas y otras operaciones este invierno.

Eso incluye East Village de Deer Valley. El resort abrirá 80 nuevas pistas y siete telesillas esta temporada, casi duplicando su terreno esquiable.

El Presidente y CEO de Ski Utah, Nathan Raffertry, dijo en el " Local News Hour" de KPCW el viernes que los resorts en todo el estado han gastado una cantidad récord en mejoras.

"En los últimos dos años, hemos visto un récord histórico de alrededor de $600 millones de mejoras de capital", dijo.

El Wasatch Back también contará con una nueva góndola en Canyons Village de Park City Mountain . La Góndola Sunrise dará a los esquiadores y riders una tercera opción para subir a la colina en el área de la base. Rafferty dijo que los resorts en los cañones de Cottonwood también están realizando mejoras.

"Snowbird tiene un restaurante completamente nuevo que se ha estado construyendo durante dos años", dijo. "Está justo en el mismo lugar que el antiguo Mid Mountain Lodge. Se llama 'The Nest'".

Dijo que muchos resorts también están mejorando sus sistemas de fabricación de nieve, y aunque las mejoras pueden no ser tan llamativas como los nuevos telesillas, son algunas de las más importantes en lo que respecta a la temporada de esquí de Utah.

"Eso es lo que normalmente nos permite abrir temprano y mantenernos abiertos hasta tarde", dijo.

Con la nueva tecnología, los resorts de esquí solo están esperando un clima más frío para comenzar a soplar nieve para la temporada de esquí 2025-2026.

Las áreas de esquí de Wasatch Back, Deer Valley, Park City Mountain y Woodward, retrasaron sus días de apertura después de que el clima más cálido les impidiera fabricar nieve.

Las nuevas fechas de apertura aún no han sido anunciadas.

Artículo traducido por Connor Hollison