Desarrollador sugiere cambios de vivienda y una nueva zona para Cline Dahle

El Condado de Summit ha elegido a Columbus Pacific Development para crear viviendas, una nueva estación de bomberos y un campo de recreación cubierto en Jeremy Ranch.

Las 30 acres propiedad del condado, de las cuales aproximadamente la mitad son urbanizables, están junto a la Escuela Primaria Jeremy Ranch y se conocen como la parcela Cline Dahle.

La propuesta inicial del desarrollador contemplaba que las 172 unidades de vivienda tendrían restricciones de escritura para ciertos niveles de ingresos. Eso significa que los inquilinos y propietarios tendrían que ganar por debajo de un umbral determinado para calificar para la vivienda.

Tony Tyler de Columbus Pacific presentó el caso, que admitió ser "controvertido", el 19 de noviembre para hacer que la vivienda más cara fuera potencialmente más cara.

Su propuesta original incluía viviendas para personas que ganaban entre el 30% y el 150% del ingreso medio del Condado de Summit, o casi $169,000 para una familia de cuatro.

Pero Tyler reconoció que las familias que ganan el 120% o el 150% podrían no querer comprar una casa con restricciones de ingresos asociadas, ya que limitan el valor de reventa de la vivienda.

"Desde una perspectiva de valor inmobiliario, de inversión, es menos probable que vivan aquí", dijo.

La pregunta de Tyler al Concejo del Condado de Summit fue si quiere convertir 22 viviendas para esos ingresos más altos de restringidas por escritura a viviendas a precio de mercado.

"Alguien que gana $200,000 al año, si no vive ya, o quiere, en el Condado de Summit y comprar un producto a precio de mercado de algún tipo, es más probable que compre una casa en el Condado de Wasatch o el Condado de Salt Lake", dijo Tyler.

Si puede vender 22 casas a precio de mercado, Tyler dice que la vivienda para ingresos más bajos puede ser mucho más asequible.

El consejo no decidió qué vía era mejor el 19 de noviembre. Columbus Pacific dice que puede construir el proyecto de la manera que el condado prefiera, ya que su resultado final no cambiará.

Columbus Pacific ha experimentado previamente con restricciones de escritura. Está alquilando la segunda fase de Slopeside Village en Canyons Village a precio de mercado, pero los inquilinos deben estar empleados dentro del Condado de Summit.

Desde que ganó la licitación para desarrollar la parcela Cline Dahle el verano pasado, Columbus Pacific ha estado trabajando con algunos miembros del personal y concejales del Condado de Summit en un subcomité privado.

Hablando con todo el consejo el 19 de noviembre, Tyler dijo que los próximos pasos son firmar un acuerdo formal para negociar y preparar una solicitud de desarrollo conjunta el próximo mes.

La solicitud implicaría una re-zonificación. Propuso una nueva zona, "NMU-2", un guiño a la zona de uso mixto de vecindario existente llamada NMU-1.

El concejal Chris Robinson, que está en las conversaciones del subcomité, dice que crear una nueva zona es "crucial" para la viabilidad del proyecto.

Él y Tyler acordaron que, debido a que cualquier otro propietario podría solicitar la nueva zona, esta debería diseñarse cuidadosamente para que no pudiera ser utilizada indebidamente.

Columbus Pacific Development y el Condado de Summit son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison