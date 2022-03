Cada Domingo | Emma Zevallos & Carla Astorga February 27, 2022

Emma Zevallos & Carla Astorga join us in the 1st part of this 2-part interview regarding the 2022 Wasatch Issues Conference which takes place Wednesday, March 2nd at the Wasatch High School Auditorium. Keynote Speaker Elizabeth Smart will open to a series of workshops. Carla Astorga and Emma Zevallos, along with Yuri Jenson and Max Ventura discuss some of the topics that will be addressed in the Spanish workshops offered that day. Doors open at 5:30pm

Emma Zevallos y Carla Astorga nos acompañan para la 1ra parte de esta entrevista de 2 partes referentes al 2022 Wasatch Issues Conference que toma lugar el Miercoles, 2 de Marzo en el Auditorio de Wasatch High School. Oradora Principal Elizabeth Smart abre a una serie de talleres. Carla Astorga y Emma Zevallos, acompañados por Yuri Jenson y Max Ventura hablan de algunos de los temas que serán discutidos en los talleres en Español ofrecidos ese día. Las puertas abren a las 5:30pm