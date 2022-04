Cada Domingo | Vicente Martinez & Madeline Clemens 04-10-22

We chat with Primary Program Manager for the Leonardo museum Madeline Clement and artist Vicente Martinez, one of the coordinators for the Artists in Residence, one of the ongoing programs offered by the Leonardo for 2022 in collaboration with Artes de México en Utah. They join us to talk about the challenges and expectations for this pilot residency program by the Leonardo, and to introduce the artist for April 2022, Vicky Lowe.

Charlamos con la Gerente de Programas Mayores para el museo The Leonardo Madeline Clement y artista Vicente Martinez, uno de los participantes y uno de los coordinadores para Artistas en Residencia, uno de los programas vigentes ofrecidos por el Leonardo para 2022 en colaboración con Artes de México en Utah. Ellos nos acompañan para hablar de los retos y las espectativas para este programa piloto de residencia por el Leonardo, y para presentar a la artista para Abril del 2022, Vicky Lowe.

The Leonardo

Facebook

Artes de Mexico en Utah

Facebook

Artists in Residence