Local News Hour | June 11, 2026 By Leslie Thatcher Published June 11, 2026 at 11:07 AM MDT Listen • 48:09 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Summit County considers more space for nonprofits in Dakota Pacific project (3:18)Summit County Council makes first emergency sales tax grants (5:15)Park City Elks Lodge prepares for annual Flag Day ceremony (20:40)Park City Council to revisit raises June 11 (28:37)Deer Valley asks MTB riders to purchase ‘pedal pass’ this summer (31:07)Post-Sundance, Park City Film to launch summer film programs (32:33)Free screening of ‘The Lake’ sells out; more showings planned (40:03)Park City's Marsac roundabout to get permanent traffic signal this summer (42:24)Summit County candidates say ICE impacting crime reports, schools (44:22)Summit County Sheriff offers free youth ATV safety course (46:34)South Summit County bike park gets revamp for 2026 season (47:33)