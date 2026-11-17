Local News Hour | November 17, 2026
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Voters reject West Hills incorporation; clerk disqualifies alleged non-residents(02:36)
Democrat, ex-Midway mayor to represent Wasatch Back in Utah State Capitol (04:25)
US loses measles elimination status as Utah tops 700 cases (06:34)
Warmer nights drive Summit County’s rising temperatures, USU report finds (07:25)
Utah ski resorts begin to open as snow heads to Wasatch Mountains (09:40)
Wasatch County Council considers justice court consolidation (11:07)
Eastern Summit County hopes to preserve agriculture despite economic pressures (21:45)
Annual Holiday Makers Market opens Friday (23:24)
Recycle Utah to launch community sustainability training team (34:59)
Utah Highway Patrol Troopers injured in Summit County crash(48:48)